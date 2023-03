Milik | il suo riscatto ora è in bilico | alternativa al posto del polacco

(Di domenica 26 marzo 2023) Arkadiuszè stato uno dei grandi colpi di mercato della Juventus, ma il suosembra essere appeso a un filo. La cosa peggiore che può capitare a un giocatore è quella di infortunarsi quando ormai è prossimo al. Questo è ciò che è capitato ad Arkadiusz, con ilche non vede l’ora di tornare per confermarsi ai suoi livelli. Arkadiusz(Fonte: LaPresse)L’attaccante giunto in estate in prestito dal Marsiglia ha dimostrato di meritare la Juventus, con la sua media gol che è anche superiore a quella di Vlahovic. Sono in totale 164 i minuti che occorrono all’ex Napoli per andare in gol contro i 183 del serbo. Tutto fa dunque pensare a un suo sicuro, ma in realtà la situazione non sembra essere più così florida come in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheHammers98 : Scambio Vlahovic (Pc) mio per Dybala (A) suo. Fantacalcio mantra, il mio attacco è: Hojlund (Pc), Arnautovic (Pc),… - SimoneBomber14 : @vi_dico @tuttosport A mio parere Morata ha fatto il suo tempo con la Juve basta con le minestre rescaldate ne abbi… - AlexDrumass : Oggi #Milik è un giocatore della @juventusfc e #Morata no. Sarei felicissimo se Arkadiusz restasse con noi, perché… - JManiaSite : La Juve valuta il riscatto di #Milik. Il polacco è attualmente infortunato ma Allegri è molto soddisfatto del suo r… - FinallyAirone21 : @squiddy98 Se lui spinge per venire e si trova un accordo che economicamente conviene alla Juve, qualsiasi biancone… -

Il Napoli segue da vicino la situazione legata ad Arkadiusze ilpossibile riscatto da parte della Juventus . Fermato ai box da un infortunio, il polacco che ha vissuto la prima esperienza in Italia proprio in azzurro e, ora, è in procinto di ...verso il recupero: è fermo dal 29 gennaio Da segnalare ancora un lavoro parzialmente differenziato per Arkadiuszche continua ilrecupero dal problema muscolare accusato lo scorso 29 ...Che è in definitiva anche la condizione posta da Di Maria, cioè poter giocare nell'Europa che conta, anche se a differenza di Rabiot nelcaso non c'è una richiesta da dieci milioni alla firma. I ...

Juventus, novità Milik: le sensazioni in vista del Verona FantaMaster

Arkadiusz Milik, alla Juventus, sta facendo complessivamente bene. Ha realizzato otto reti in stagione (sei solo in campionato) pur essendo vittima di diversi infortuni. Il riscatto del suo cartellino ...Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'attacco della Vecchia Signora dovrebbe ripartire non solo da Vlahovic ma anche da Milik. L'attaccante polacco, infatti, ha convinto tutti con il suo ...