Borsa | il cigno nero riesce a trarti sempre in inganno

(Di domenica 26 marzo 2023) Capire la paura deled il suo riflesso sull’operatività è fondamentale per prendere decisioni ragionevoli. Nel gergo borsistico l’espressioneindica l’evento imprevisto che fa crollare i mercati. Oggi i potenziali cigni neri sono numerosi. L’aumento dei tassi voluto dalle banche centrali per arginare l’inflazione potrebbe far scoppiare la bolla finanziaria. Già prima della pandemia di Covid i tassi sono stati tenuti troppo bassi dalle banche centrali per anni. Il paradosso del– ilovetrading.itOgni volta che la Federal Reserve cercava di aumentare i tassi, lamostrava segnali di debolezza e così la banca americana era costretta a tornare sui suoi passi. Per anni questa politica del “danaro facile” ha gonfiato i valori delle ...