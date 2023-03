Viabilità: A1, chiuso per una notte il tratto Lodi-Casalpusterlengo verso Bologna (Di sabato 25 marzo 2023) Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Per consentire lavori di realizzazione della nuova pavimentazione, dalle 22 di questa sera, sabato 25, alle 5 di domenica, 26 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna sulla A1 Milano-Napoli. Lo rende noto Autostrade per l'Italia, precisando che sarà contestualmente chiusa la stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e in direzione di Bologna. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto Lodi-Casalpusterlengo, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lodi, immettersi sulla Viabilità ordinaria: SP235, SS9 Via Emilia, SP107 e rientrare sulla A1 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Milano, 25 mar. (Adnkronos) - Per consentire lavori di realizzazione della nuova pavimentazione, dalle 22 di questa sera, sabato 25, alle 5 di domenica, 26 marzo, saràilcompreso trasulla A1 Milano-Napoli. Lo rende noto Autostrade per l'Italia, precisando che sarà contestualmente chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni,Milano e in direzione di. In alternativa si consiglia: per la chiusura del, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di, immettersi sullaordinaria: SP235, SS9 Via Emilia, SP107 e rientrare sulla A1 ...

