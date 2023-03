Scudetto Napoli | gli ultrà della Salernitana | «Tifosi azzurri | qui non festeggiate»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Il Napoli e lo Scudetto sfiorato in passato: alla cerimonia del Premio Bearzot, De Laurentiis ne parla così ?? - CB_Ignoranza : Nonostante il +19 dalla seconda, qualche scaramantico c'è ancora. Da Napoli, con schiettezza. #Napoli #SerieA… - antonio_gaito : #ADL: 'Scudetto? Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a #Napoli già altre v… - RAMIEL81 : @OssesSonya @DivulgoConAnsia Mi raccomando, quando festeggerete lo scudetto del napoli, fate piano coi botti... Non… - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Napoli, De Laurentiis: 'Scudetto? Sarebbe arrivato anche prima se le regole del calcio fossero diverse' -

Queste le sue parole su possibili scudetti passati: 'Se le regole del calcio fossero diverse forse lolo avremmo portato agià altre volte. A fine stagione sarà una super ...... in estrema sintesi, il messaggio diramato dalla Curva Sud Siberiano che, con una nota, ha voluto prendere una posizione ufficiale in vista dei prossimi festeggiamenti per lodel. In ...sta per vivere il SUO sogno, com'è giusto che sia, ma questo non ci appartiene. È inutile nascondere che in città ci sia un ristretto numero di tifosi 'avversari' e questo messaggio è rivolto ...

La data dello scudetto del Napoli e i rischi per l’ordine pubblico: il 29 aprile c’è il Comicon La concomitanza fra la partita Napoli-Salernitana e il Comicon, la fiera… Leggi ...«Lo scudetto Sarà una grande festa, sono 18 anni che ci proviamo e se le regole del calcio fossero diverse, lo scudetto a Napoli forse lo avremmo già portato». ha aggiunto ancora il patron azzurro.