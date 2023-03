Ponte Secco | Brembilla e Zenoni | “A sicurezza dei pedoni ci saranno due semafori in più”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 marzo 2023) Bergamo. “La preoccupazione per i, rispetto all’importante intervento del Nodo di, non è alta, è altissima”. Comincia così l’intervento di Marco, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bergamo, e Stefano, assessore alla Mobilità: proprio per tutelare e prevenire situazioni di pericolo, seppure in una gestione condivisa dell’opera insieme a Provincia e Comune diranica, la scelta non è stata solo quella di conservare gli attraversamenti pedonali già esistenti, ma di rinforzare il tutto creandone anche due che ad oggi non ci sono. “Per quanto riguarda l’intersezione tra via Raboni e via Biava – spiegano – verrà mantenuto l’attuale attraversamento pedonale, ovviamentezzato, spostandolo solo più avanti, e di qualche ...