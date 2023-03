Napoli: tiktoker usa l’ambulanza a sirene accese per girare uno spot -VIDEO (Di sabato 25 marzo 2023) Napoli, un tiktoker usa l’ambulanza a sirene accese per girare un VIDEO pubblicitario, un gesto incivile e pericoloso. Un’incredibile scena ha suscitato scalpore nel centro di Napoli negli ultimi giorni: un tiktoker ha utilizzato un’ambulanza a sirene accese per girare un VIDEO pubblicitario per l’inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Il VIDEO dell’accaduto ha fatto ovviamente il giro del web, mostrando il mezzo di soccorso fermarsi di fronte al negozio con operatori sanitari che scendono pronti a registrare la loro nuova trovata pubblicitaria. Non appena le autorità sono intervenute, la situazione è stata interrotta dalla Polizia Locale, che ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 marzo 2023), unusaperunpubblicitario, un gesto incivile e pericoloso. Un’incredibile scena ha suscitato scalpore nel centro dinegli ultimi giorni: unha utilizzato un’ambulanza aperunpubblicitario per l’inaugurazione di un negozio di abbigliamento. Ildell’accaduto ha fatto ovviamente il giro del web, mostrando il mezzo di soccorso fermarsi di fronte al negozio con operatori sanitari che scendono pronti a registrare la loro nuova trovata pubblicitaria. Non appena le autorità sono intervenute, la situazione è stata interrotta dalla Polizia Locale, che ...

Napoli, lo 'scherzo' all'ambulanza: 'Un tifoso della Juve sta male...' 'Un tifoso della Juve non si sente bene'. E' lo 'scherzo' che un tiktoker a Napoli ha pensato bene di fare per 'goliardia'. 'Dopo l'ambulanza usata per inaugurare un negozio di abbigliamento pensavamo (o speravamo) che le persone fossero rinsavite ed avessero ...