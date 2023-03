Mondiali Pattinaggio di Figura, superlativo argento per Guignard e Fabbri (Di sabato 25 marzo 2023) All’alba europea, la Super Arena di Saitama (Giappone) è stata teatro della Free Dance dei Campionati Mondiali 2023 di Pattinaggio di Figura. Due le coppie di danza italiane impegnate. I Campioni d’Europa in carica Charlène Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) e Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Accademia del Ghiaccio). La prestazione perfetta di Guignard/Fabbri nella Rhythm Dance, conclusa al secondo posto con tanto di primato personale, consentiva di coltivare concrete speranze di podio. Gli Azzurri hanno completato l’opera nella danza libera, sfoderando una performance superlativa, che ha permesso loro di ottenere un grado di esecuzione altissimo su ogni elemento presentato. Per gli allievi di Barbara Fusar-Poli, semplicemente perfetti sul piano tecnico, è ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023) All’alba europea, la Super Arena di Saitama (Giappone) è stata teatro della Free Dance dei Campionati2023 didi. Due le coppie di danza italiane impegnate. I Campioni d’Europa in carica Charlène/Marco(Fiamme Azzurre) e Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Accademia del Ghiaccio). La prestazione perfetta dinella Rhythm Dance, conclusa al secondo posto con tanto di primato personale, consentiva di coltivare concrete speranze di podio. Gli Azzurri hanno completato l’opera nella danza libera, sfoderando una performance superlativa, che ha permesso loro di ottenere un grado di esecuzione altissimo su ogni elemento presentato. Per gli allievi di Barbara Fusar-Poli, semplicemente perfetti sul piano tecnico, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Charlène Guignard e Marco Fabbri da sogno! ?? La coppia azzurra, campione d’Europa in carica, è seconda dopo la rh… - ItaliaTeam_it : ARGENTO DA BRIVIDI ?? Charlène Guignard e Marco Fabbri sono secondi nella danza ai Mondiali di pattinaggio di figur… - ItaliaTeam_it : COME SEMPRE BELLISSIMI ???? Ecco la prova di Charlène Guignard e Marco Fabbri, secondi dopo la rhythm dance dei Camp… - infoitsport : Mondiali di pattinaggio: Guignard-Fabbri, argento nella danza - chiccazero8 : RT @ItaliaTeam_it: S-T-U-P-E-N-D-I ?? I campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii conquistano in Giappone uno storico bronzo nella gara… -