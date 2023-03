Filippo Ganna correrà la Gand-Wevelgem, selezionati i compagni di squadra (Di sabato 25 marzo 2023) Filippo Ganna proverà a essere protagonista alla Gand-Wevelgem, classica belga che andrà in scena domenica 26 marzo. Il fuoriclasse piemontese, reduce dalla spettacolare prestazione offerta alla Milano-Sanremo (secondo posto sabato scorso) e dalla confortante decima piazza ottenuta ieri alla E3 Saxo Classic di Herelbeke, cercherà di dire la sua anche sui muri, in quello che è un evento di avvicinamento al Giro delle Fiandre. L’alfiere della Ineos Grenadiers, che ha già messo il mirino sulla Parigi-Roubaix, non si troverà di fronte Mathieu van der Poel (trionfatore della Classicissima di Primavera) e Tadej Pogacar, che ieri hanno chiuso in seconda e terza posizione alle spalle di Wout van Aert. Sono stati selezionati i compagni di squadra di Filippo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023)proverà a essere protagonista alla, classica belga che andrà in scena domenica 26 marzo. Il fuoriclasse piemontese, reduce dalla spettacolare prestazione offerta alla Milano-Sanremo (secondo posto sabato scorso) e dalla confortante decima piazza ottenuta ieri alla E3 Saxo Classic di Herelbeke, cercherà di dire la sua anche sui muri, in quello che è un evento di avvicinamento al Giro delle Fiandre. L’alfiere della Ineos Grenadiers, che ha già messo il mirino sulla Parigi-Roubaix, non si troverà di fronte Mathieu van der Poel (trionfatore della Classicissima di Primavera) e Tadej Pogacar, che ieri hanno chiuso in seconda e terza posizione alle spalle di Wout van Aert. Sono statididi...

