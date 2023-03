ATP Miami, Sinner passa il secondo turno: “Mi sono adattato bene” (Di sabato 25 marzo 2023) Vittoria agevole per Jannik Sinner nel secondo turno dell’ATP Miami Master 1000. L’italiano, infatti, nella giornata odierna ha sconfitto in due set (6-4, 6-2) Laslo Dere. Match particolarmente guidato dall’altoatesino che – a parte qualche momento di imprecisione nel primo parziale – ha sostanzialmente comandato la partita. Nel secondo turno Sinner si ritroverà di fronte ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Vittoria agevole per Jannikneldell’ATPMaster 1000. L’italiano, infatti, nella giornata odierna ha sconfitto in due set (6-4, 6-2) Laslo Dere. Match particolarmente guidato dall’altoatesino che – a parte qualche momento di imprecisione nel primo parziale – ha sostanzialmente comandato la partita. Nelsi ritroverà di fronte ... TAG24.

