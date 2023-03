ATP Miami 2023, Jannik Sinner sfiderà Grigor Dimitrov: c’è un brutto ricordo da esorcizzare (Di sabato 25 marzo 2023) Un buon debutto per Jannik Sinner sul cemento di Miami, lì dove la sua stella brillò in maniera incandescente per la prima volta ad altissimi livelli. Ben pochi i problemi vissuti al cospetto di Laslo Djere nel secondo turno, giocatore con cui prima di ieri aveva un record negativo. Per il ragazzo di Sesto Pusteria un nuovo test probante ai sedicesimi di finale, con Grigor Dimitrov pronto ad affrontarlo domani. Il bulgaro ha dovuto faticare parecchio per avere ragione del tedesco Jan-Lennard Struff. Dopo aver perso il primo set, colui che per tanto tempo fu considerato un possibile erede di Roger Federer ha ripreso in mano il filo del discorso per poi avere ragione del teutonico al terzo set e guadagnare così l’accesso ai sedicesimi di finale. Non è la prima volta che Sinner si trova ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Un buon debutto persul cemento di, lì dove la sua stella brillò in maniera incandescente per la prima volta ad altissimi livelli. Ben pochi i problemi vissuti al cospetto di Laslo Djere nel secondo turno, giocatore con cui prima di ieri aveva un record negativo. Per il ragazzo di Sesto Pusteria un nuovo test probante ai sedicesimi di finale, conpronto ad affrontarlo domani. Il bulgaro ha dovuto faticare parecchio per avere ragione del tedesco Jan-Lennard Struff. Dopo aver perso il primo set, colui che per tanto tempo fu considerato un possibile erede di Roger Federer ha ripreso in mano il filo del discorso per poi avere ragione del teutonico al terzo set e guadagnare così l’accesso ai sedicesimi di finale. Non è la prima volta chesi trova ...

