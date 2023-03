Doppietta di Mulattieri, l’Under 21 azzurra vince in Serbia (Di venerdì 24 marzo 2023) BACKA TOPOLA (Serbia) (ITALPRESS) – Termina con un successo per 2-0 contro la Serbia il primo dei due test dell’Under 21 di Paolo Nicolato a pochi mesi dagli Europei in Georgia e Romania. Ci pensa Mulattieri con una Doppietta a regalare un successo meritato ai suoi, dominanti sin dalle prime battute ma allo stesso tempo spesso poco cinici in area di rigore. La prima fase dell’incontro è tutta all’insegna di Tommaso Baldanzi, che alla sua prima convocazione vuole immediatamente dimostrare al commissario tecnico di poter essere una pedina fondamentale il prossimo giugno. Il talento classe ’03 arriva alla conclusione e si rende pericoloso per ben tre volte nei primi 10? di partita. Al 18? e poi al 23? è ancora lui a liberarsi bene in area di rigore, ma sul primo tentativo si immola Duric, mentre sul ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) BACKA TOPOLA () (ITALPRESS) – Termina con un successo per 2-0 contro lail primo dei due test del21 di Paolo Nicolato a pochi mesi dagli Europei in Georgia e Romania. Ci pensacon unaa regalare un successo meritato ai suoi, dominanti sin dalle prime battute ma allo stesso tempo spesso poco cinici in area di rigore. La prima fase dell’incontro è tutta all’insegna di Tommaso Baldanzi, che alla sua prima convocazione vuole immediatamente dimostrare al commissario tecnico di poter essere una pedina fondamentale il prossimo giugno. Il talento classe ’03 arriva alla conclusione e si rende pericoloso per ben tre volte nei primi 10? di partita. Al 18? e poi al 23? è ancora lui a liberarsi bene in area di rigore, ma sul primo tentativo si immola Duric, mentre sul ...

