Damiano si tuffa sul pubblico e il cappello sparisce | come reagisce

(Di venerdì 24 marzo 2023) Solito trionfo dei Maneskin in concerto al Palazzo dello Sport di Roma, venerdì 24 marzo, per presentare l'ultimo disco Rush! e i loro grandi successi. Piccolo fuori programma per il frontman della band romana,David, che si è proiettato in un classico crowdsurfing da concerto rock, facendosi sollevare dal. Dopo qualche secondo però ildie il basco di pelle nera diventa il prezioso "trofeo" di un fan dalla mano lesta. Quando gli addetti alla sicurezza lo aiutano a risalire sul palco, David si accorge di avere la testa scoperta ma individua subito il fan che gli ha soffiato il. Il quale, dal canto suo, alla richiesta del suo beniamino non si è potuto sottrarre e ha lanciato il basco a David che lo ha ringraziato mandandogli un bacio.