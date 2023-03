Pd | settimana prossima assemblea dei gruppi parlamentari | nodo capigruppo ancora da sciogliere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Da quando sono Sindaco nel centro di #Firenze abbiamo rifatto ben 40.000 metri quadri di pavimentazione in pietra a… - Mov5Stelle : La settimana prossima, in commissione Lavoro alla Camera, inizierà la discussione della nostra proposta di legge –… - putino : Quanto è probabile che Trump sia incriminato la settimana prossima? A quanto pare la probabilità è piuttosto elevat… - SimoLucaDiRe : RT @SimoneTogna: #Inter, qui Appiano: #Dimarco, #Bastoni e #Gosens in campo la prossima settimana. Se l'obiettivo fosse raggiunto, potrebbe… - UniSabina : RT @pf_lazio: Scopri la selezione gratuita della prossima settimana: -

... è stata da subito confermata dal milione di utenti avuti ad appena unadal suo lancio. ... " Ho chiesto a ChatGTP quale sia lacriptovaluta che farà il balzo alle stelle. La risposta ...Il decreto sarà pubblicato entro la, il Consiglio dei ministri è in programma per il 28 marzo, e le misure, come riporta il Corriere , dovrebbero interessare il periodo aprile - ...Possibile in Consiglio ministri. Giorgetti ha aggiunto che sono in definizione gli ultimi dettagli del provvedimento, che e' un disegno di legge collegato alla Manovra, e che potrebbe arrivare in Consiglio dei ...

Cina, premier spagnolo Sanchez da Xi settimana prossima TGCOM

La proposta di legge che rende la maternità surrogata reato universale è stata incardinata in Commissione Giustizia alla Camera. L'esame del provvedimento, che vede come relatrice Carolina Varchi (Fdi ...L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Napoli prevede oltre 530 voli settimanali; una crescita del 90% rispetto ... che sarà gradualmente operativo a partire dall’anno prossimo”.