Stefano Tacconi | la notizia ufficiale dall’ospedale | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 22 marzo 2023), la. Ad annunciare la novità riguardo l’ex portiere e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, è stato il figlio maggiore del calciatore, Andrea. Il ragazzo da un anno a questa parte aggiorna la stampa e i fan sulle condizioni di salute del padre.è stato colpito da un’ischemia cerebrale nell’aprile dello scorso anno. Èmentre si trovava in compagnia del figlio Andrea in prossimità di un evento a cui doveva presenziare. Come sta ora l’ex calciatore? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Mattino 5”, la moglie di: “Mi ha chiamatodicendomi di prepararci al peggio” Leggi anche:...