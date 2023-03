Omicidio Alice Neri, proseguono le indagini: sospetti sul collega con cui la donna scambiava lettere d’amore (Di martedì 21 marzo 2023) Mentre proseguono le indagini degli inquirenti sulla morte di Alice Neri, trovata carbonizzata all’interno del bagaglio della sua auto a Fossa di Concordia, nell’hinterland modenese, a metà novembre scorso, si fa sempre più emblematica la figura di un collega della donna, il “terzo uomo del mistero”, colui che, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Mentreledegli inquirenti sulla morte di, trovata carbonizzata all’interno del bagaglio della sua auto a Fossa di Concordia, nell’hinterland modenese, a metà novembre scorso, si fa sempre più emblematica la figura di undella, il “terzo uomo del mistero”, colui che, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, ... TAG24.

