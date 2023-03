Cassano: «Tre falli di mano, questa è malafede. Scandaloso» (Di martedì 21 marzo 2023) Antonio Cassano non ha dubbi, gli episodi di Inter-Juventus sono stati decisivi e non a favore dei nerazzurri. L’ex calciatore ha bocciato la direzione dell’arbitro Chiffi e il Var sulla BoboTV. BOCCIATO – Antonio Cassano ha bocciato completamente Chiffi, sottolineando gli errori di Inter-Juventus: «Chiffi non si è preso la responsabilità della decisione, si è stati fermi quattro minuti. Dovrebbero far sentire cosa si sono detti al Var, c’è zero credibilità anche nel dietro le quinte. Ciò che è successo ieri è Scandaloso. Sono tre falli di mano, è malafede se non vai a vedere. Rabiot la prende con la mano per allungarsi e trovare la palla, la minima deviazione fa finire la palla sul braccio di Vlahovic. Poi lo stesso attaccante porta avanti con la ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Antonionon ha dubbi, gli episodi di Inter-Juventus sono stati decisivi e non a favore dei nerazzurri. L’ex calciatore ha bocciato la direzione dell’arbitro Chiffi e il Var sulla BoboTV. BOCCIATO – Antonioha bocciato completamente Chiffi, sottolineando gli errori di Inter-Juventus: «Chiffi non si è preso la responsabilità della decisione, si è stati fermi quattro minuti. Dovrebbero far sentire cosa si sono detti al Var, c’è zero credibilità anche nel dietro le quinte. Ciò che è successo ieri è. Sono tredi, èse non vai a vedere. Rabiot la prende con laper allungarsi e trovare la palla, la minima deviazione fa finire la palla sul braccio di Vlahovic. Poi lo stesso attaccante porta avanti con la ...

