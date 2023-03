Buffon: “Napoli, dicono che le squadre di Spalletti prima o poi cadono…spero arrivi in finale di Champions” (Di martedì 21 marzo 2023) Gigi Buffon portiere del Parma parla del Napoli alla Bobo Tv, l’estremo difensore esalta la squadra anche in Champions League. L’ex portiere della Juve, Gigi Buffon alla Bobo Tv commenta il Napoli e dice: “Spalletti già dai tempi della Roma ha fatto vedere cose diverse. Poi si dice che le sue squadre ad un certo punto deragliano, ma io non credo a queste cose. Per quello che ho visto quest’anno il Napoli è una vetrina per il calcio italiano. All’estero guardano con grande attenzione alla squadra di Spalletti, perché gioca molto bene“. Secondo Buffon in questo momento l’unica vera outsider in Champions League è il “Benfica, ma qualora si scontrasse con il Napoli non sono convinto che ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) Gigiportiere del Parma parla delalla Bobo Tv, l’estremo difensore esalta la squadra anche inLeague. L’ex portiere della Juve, Gigialla Bobo Tv commenta ile dice: “già dai tempi della Roma ha fatto vedere cose diverse. Poi si dice che le suead un certo punto deragliano, ma io non credo a queste cose. Per quello che ho visto quest’anno ilè una vetrina per il calcio italiano. All’estero guardano con grande attenzione alla squadra di, perché gioca molto bene“. Secondoin questo momento l’unica vera outsider inLeague è il “Benfica, ma qualora si scontrasse con ilnon sono convinto che ...

