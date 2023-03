Ultime Notizie – Lazio-Roma, Capitale blindata per il derby: mille uomini in campo (Di sabato 18 marzo 2023) Capitale blindata domani per il derby Lazio-Roma, che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 18, dopo l’allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri. Saranno oltre mille gli uomini delle forze dell’ordine in campo per evitare incidenti. Servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Controlli ad ampio raggio saranno invece messi in campo domani intorno allo stadio. Le prime chiusure di strade nella zona dell’Olimpico scatteranno già dalle 14. Un piano sicurezza già collaudato per gli altri derby ma che sarà rafforzato in conseguenza delle indicazioni del Viminale. Massima attenzione quindi anche da parte degli investigatori della digos di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 marzo 2023)domani per il, che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 18, dopo l’allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri. Saranno oltreglidelle forze dell’ordine inper evitare incidenti. Servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Controlli ad ampio raggio saranno invece messi indomani intorno allo stadio. Le prime chiusure di strade nella zona dell’Olimpico scatteranno già dalle 14. Un piano sicurezza già collaudato per gli altrima che sarà rafforzato in conseguenza delle indicazioni del Viminale. Massima attenzione quindi anche da parte degli investigatori della digos di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Biden: 'Mandato d'arresto per Putin giustificato'. DIRETTA - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - CorriereCitta : Suicidio ad Aprilia, si punta il fucile addosso e spara: morto nel suo appartamento a 95 anni - Scusatecolpamia : RT @PornoNoblogs: La repressione in Italia e nel mondo è fortissima e colpisce chiunque non sia allineato e provi a migliorare la propria s… -