Ultime Notizie – "Ho perso la metà dei miei soldi" (Di sabato 18 marzo 2023) "Ho appena perso metà dei miei soldi in questa faccenda bancaria, ma nonostante questo sono qui". A dirlo, al gala di beneficenza 'An Unforgettable Evening' ('Una serata memorabile') organizzato a Beverly Hills dal Women's Cancer Research Fund, è Sharon Stone che, come riporta Paris Match, sul palco del Four Season ha fatto riferimento ad una 'faccenda bancaria' che con molta probabilità si riferisce al recente crollo della Silicon Valley Bank. La star americana è stata premiata giovedì scorso, ed è salita sul palco della sala da ballo del Four Seasons per ritirare il suo Courage Award. L'attrice ha poi tenuto un discorso toccante, sopraffatta dall'emozione. La star 65enne ha parlato prima facendo ridere l'assemblea, che comprendeva tra gli altri Adam Levine e sua moglie Behati Prinsloo, Paul Wesley e Rebel Wilson.

