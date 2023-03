Cos’è Arbitrum: L2, AVM e Rollups (Di sabato 18 marzo 2023) La scalabilità è un tema sempre più caldo nel mondo della blockchain e specialmente nell’ecosistema di Ethereum. Come visto in altri post esistono diverse soluzioni per aumentare la scalabilità della blockchain e una delle più interessanti sono i Rollups. Nello specifico esistono già dei protocolli funzionanti sugli Optimistic Rollup e uno di questi è Arbitrum. Arbitrum è un protocollo pensato espressamente per avere una elevata interoperabilità con Ethereum, permettendo agli sviluppatori una facile compilazione degli SmartContract. La sua architettura si compone di tre componenti fondamentali che sono: EthBridge Validatori Compilatore L’EthBridge è il collante indispensabile per gran parte dei protocolli layer2, in quanto permette agli stessi di comunicare con la chain principale. Questa è l’unica parte di Arbitrum ... Leggi su blockworld (Di sabato 18 marzo 2023) La scalabilità è un tema sempre più caldo nel mondo della blockchain e specialmente nell’ecosistema di Ethereum. Come visto in altri post esistono diverse soluzioni per aumentare la scalabilità della blockchain e una delle più interessanti sono i. Nello specifico esistono già dei protocolli funzionanti sugli Optimistic Rollup e uno di questi èè un protocollo pensato espressamente per avere una elevata interoperabilità con Ethereum, permettendo agli sviluppatori una facile compilazione degli SmartContract. La sua architettura si compone di tre componenti fondamentali che sono: EthBridge Validatori Compilatore L’EthBridge è il collante indispensabile per gran parte dei protocolli layer2, in quanto permette agli stessi di comunicare con la chain principale. Questa è l’unica parte di...

