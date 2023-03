Chi è il figlio di Jerry Calà, Johnny (Di sabato 18 marzo 2023) Jerry Calà nel settembre del 2002 ha sposato l’imprenditrice veronese Bettina Castioni. I due il 16 gennaio 2003 hanno avuto un figlio, Johnny Calà che oggi ha venti anni. Scopriamo chi è il ragazzo, che una volta sui social ha difeso il padre, attaccato dopo alcune sue dichiarazioni politiche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Johnny (@johcal16) Johnny Calà sembra intenzionato a seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo è apparso, sotto la regia di Jerry, nei film Vita Smeralda e Torno a vivere da solo e nel videoclip della canzone Un’altra estate che va. Johnny suona la chitarra, come si evince da alcune foto e i video pubblicati ... Leggi su cultweb (Di sabato 18 marzo 2023)nel settembre del 2002 ha sposato l’imprenditrice veronese Bettina Castioni. I due il 16 gennaio 2003 hanno avuto unche oggi ha venti anni. Scopriamo chi è il ragazzo, che una volta sui social ha difeso il padre, attaccato dopo alcune sue dichiarazioni politiche. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@johcal16)sembra intenzionato a seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo è apparso, sotto la regia di, nei film Vita Smeralda e Torno a vivere da solo e nel videoclip della canzone Un’altra estate che va.suona la chitarra, come si evince da alcune foto e i video pubblicati ...

