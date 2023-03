Heather Parisi e il botta e risposta (via social) con la figlia | Le pillole velenose de La Velenosa (Di giovedì 16 marzo 2023) L’intervista di Heather Parisi a Belve ha scatenato non poche polemiche. Oltre a quelle su Lorella Cuccarini e il pignoramento effettuato a nome del manager Lucio Presta, c’è quella nata con la figlia dell’artista Jaqueline Luna. Alla domanda della Fagnani se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo, la Parisi ha glissato dicendo: “Chi? Non so di cosa parli”. Questa risposta non è piaciuta alla figlia della donna che tramite una storia Instagram ha fatto sapere che sono 10 anni che non vede la madre e che si è sentita mancare di rispetto: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 16 marzo 2023) L’intervista dia Belve ha scatenato non poche polemiche. Oltre a quelle su Lorella Cuccarini e il pignoramento effettuato a nome del manager Lucio Presta, c’è quella nata con ladell’artista Jaqueline Luna. Alla domanda della Fagnani se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo, laha glissato dicendo: “Chi? Non so di cosa parli”. Questanon è piaciuta alladella donna che tramite una storia Instagram ha fatto sapere che sono 10 anni che non vede la madre e che si è sentita mancare di rispetto: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia ...

