Conte saluta Londra, c’è già l’erede: la Juve sorride a metà (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il destino di Conte sembra ormai segnato: il tecnico fa sempre gola alla Juve, che però deve abbandonare forzatamente un’alta pista Quarto in campionato – ed è la notizia migliore,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il destino disembra ormai segnato: il tecnico fa sempre gola alla, che però deve abbandonare forzatamente un’alta pista Quarto in campionato – ed è la notizia migliore,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShadaPConley : @conte_ssa23 Siamo un misto di dna, esperienze e insegnamenti inculcati. Siamo quello che siamo e ognuno saluta col… - deliux9 : @totofaz Ma in quale mondo. Richarlison manco lo guarda, non lo sopporta. Come Eriksen, che quando Conte lo saluta… - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Conte saluta Londra, vuole la Serie A. Inter e Juve le candidate, c’è anche una terza opzione - infoitsport : Conte saluta Londra, vuole la Serie A. Inter e Juve le candidate, c’è anche una terza opzione - fcin1908it : Conte saluta Londra, vuole la Serie A. Inter e Juve le candidate, c’è anche una terza opzione -