Di Livio duro | «L’Inter deve cambiare marcia | così è inguardabile!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 marzo 2023) Un Dicritico sule sull’operato di Simone Inzaghi. Già da oggi contro il Porto servirà un cambio diimmediato. In campionato, a detta sua, è la squadra più deludente INGUARDABILE ? Ospite negli studi di Calcio Totale su Rai Sport, Angelo Diha criticato duramente: «è inguardabile. È quelle che sta deludendo più di tutte. Essere a 18 punti dalla prima, per la rosa che ha, sono tanti. Complimenti al Napoli, ma il divario è veramente importante vista la qualità della rosa interista». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...