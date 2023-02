Inps | Caridi dg | ' In arrivo convocazione scelta sede ai 4 124 vincitori concorso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "È inlaper ladellaai 4.124delle cui prove si sono concluse a fine 2022. Siamo consapevoli che la maggior parte di questi neoassunti risiede nelle regioni meridionali, in particolare in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia e il nostro compito sarà quello di trovare criteri di conciliazione tra le esigenze personali di chi si accinge a lavorare per l'Istituto e quelle organizzative e delle risorse umane che già lavorano in". Ad affermarlo è il direttore generale dell', Vincenzo. "Non si tratta di interessi contrapposti ma - spiega-, per come la vedo io, di interessi che possono confluire se l'obiettivo comune è e rimane quello di ...