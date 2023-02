Mullet uomo | tutto su questa acconciatura vecchia e nuova

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilè unache ha attraversato decenni e tendenze della moda per capelli. Il nome “” deriva dalla parola inglese “fish”, un pesce a strati con una testa corta e una coda lunga. Questo stile di capelli ha una forma simile, con capelli corti sulla parte superiore della testa e lunghi sulla parte posteriore e sui lati. Ilperè un’opzioneversatile che può essere personalizzata in base alle preferenze individuali. La chiave per ottenere il miglior risultato con ilè di lavorare con un parrucchiere professionista che possa consigliare il miglior stile in base alla forma del viso e alla lunghezza dei capelli. Ilè stato molto popolare ...