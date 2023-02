De Rossi a rischio esonero con la Spal | come ha reagito la squadra

Leggi su rompipallone

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ladi Daniele De, nonostante la rete e l’assist di Radja Nainggolan che hanno riacceso le speranze per ladel tecnico ex Roma, quest’oggi ha perso per 4 a 3 in casa contro il Bari di Walid Cheddira.De, la società riflette sul futuroriporta il Corriere dello Sport, la società di Ferrara starebbe riflettendo sul futuro in panchina dell’ex bandiera giallorossa. Ma la, appresa la notizia, si sarebbe schierata al fianco di Daniele De, accompagnata dai tifosi e dalla stampa locale, nonostante le critiche degli scorsi giorni. DeLa riflessione della dirigenza però non sarebbe frutto soltanto di quest’ultima sconfitta contro ...