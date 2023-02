Primavera | Juventus vs Fiorentina 1-5 Berti 2 | Vigiani | Hasa | Toci | Distefano

Leggi su seriea24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Questo pomeriggio, sul campo delloTraining Center di Torino, laha affrontato la, quarta in classifica. Prestazione e goal per la squadra di Aquilani che esce dal campo con i tre punti e una vittoria larghissima per 5-1 in casa dei bianconeri. Viola avanti due a uno nei primi 25? di gioco grazie alle reti di, accorcia le distanzesu punizione. Nella ripresa bravo e velocead anticipare la difesa bianconera e a saltare il portiere in uscita offrendo al’occasione per la doppietta personale. Al 73?firma la quarta rete viola. Spettacolare anche la quinta rete con la discesa di Di Stefano che salta due difensori ...