Snowboard femminile | Dalmasso è seconda nel gigante parallelo

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Luciaha concluso al secondo posto ildia Blue Mountain (Canada) superata in finale dalla svizzera Ladina Jenny. L’azzurra in semifinale ha saputo fare tesoro dell’errore dell’avversaria, la pluricampionessa Claudia Riegler, ma nella Big Final è uscita di gara lasciando all’ atleta di Davos la vittoria. Nell’altra finale aveva battuto l’austriaca Sabine Schoeffmann, si è importa sulla connazionale Claudia Riegler chiudendo terza. Per il settoredelloè il primo podio stagionale. Non è riuscito a salire sul podio invece Marc Hofer che nella small final è stato sconfitto dal polacco Oskar Kwiatkowski. Hofer comunque è stato il migliore degli azzurri dopo che agli ottavi sono stati eliminati, Mirko Felicetti e Maurizio Bormolini ...

20.40 La classe di Benjamin Karl! A domare la montagna di Blue Mountain è l'austriaco: il coreano Lee Sang-Ho non riesce a completare la sua prova nella Big F ...