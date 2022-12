UFFICIALE – Cristiano Ronaldo firma con l’Al-Nassr

Leggi su 11contro11

(Di sabato 31 dicembre 2022) Da tempo circolavano diverse voci in merito all’accordo dicon, ma solo da pochi minuti la notizia è stata resadal club militante nella Lega saudita professionistica, la massima divisione del campionato di calcio dell’Arabia Saudita. Il fenomeno portoghese, rimasto senza squadra per oltre un mese dopo le pesanti dichiarazioni che hanno indotto il Manchester United a metterlo alla porta, è uscito anzitempo dal Mondiale in Qatar, da cui la sua nazionale è stata eliminata per mano del Marocco.ha ufficializzato l’ingaggio di CR7 per mezzo di un tweet accompagnato da alcune foto del 5 volte Pallone d’Oro con la sua nuova maglia (rigorosamente nº 7)....