Ucraina | attacco Russia | esplosioni a Kiev | Bahmut distrutta

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) –sottoa Capodanno, laattacca con lancio di missili. Vengono segnalatein molte regioni, tra cuie Kharkiv, dove la difesa aereaè entrata in azione, oltre che a Kherson, Vinnytsia e Zhytomyr. L’amministrazione diha confermato che la difesa aerea è intervenuta nella capitale e nella regione. L’operatore della rete elettrica stataleUkrenergo ha deciso di limitare temporaneamente la fornitura di elettricità. “Ciò è necessario per ridurre il carico sul sistema di alimentazione nel caso in cui la nostra infrastruttura venga colpita”, ha affermato il governatore dell’oblast di Odessa Maksym Marchenko. Gli eventi confermano lo scenario delineato dall’intelligence britannica: ”C’è ...

Il Sole 24 ORE

Guerra- Russia: diretta no stop La vicepremier: "La Crimea è nostra" I giovani ucraini: "Niente concessioni ai russi" Donbass: il suicidio di massa imposto dalla Wagner Longform - La ...... sede del famoso santuario mariano, e che da quando è iniziato l'russo è uno dei principali animatori dell'associazione "Insieme per" che si occupa di inviare aiuti ai militari in ... Ucraina ultime notizie. Mosca concede amnistia fiscale a soldati al fronte Il governo ha distribuito un vademecum su come festeggiare rispettando le regole: pianificare in anticipo il rientro a casa, non fermarsi in strada e altri luoghi pubblici fuori dagli orari consentiti ...Kiev, 31 dic. (Adnkronos) - Sono state segnalate sui social nel primo pomeriggio esplosioni in molte regioni, tra cui Kiev e Kharkiv, dove la difesa aerea ucraina è entrata in azione, oltre che ...