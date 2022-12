Tris di trionfi alla We Run Rome | vince ancora Daniele Meucci

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma – Per la terza voltaconquista la Mooney We Run, la 10 chilometri della Capitale tornata quest’anno ad animare il pomeriggio del 31 dicembre. Si chiude con un successo la stagione del portacolori dell’Esercito, campione europeo di maratona nel 2014, che si è piazzato ottavo in novembreclassica di New York dopo il tredicesimo posto nella rassegna continentale di Monaco di Baviera. Al traguardo l’ingegnere pisano, già vincitore a San Silvestro sulle strade di Roma nel 2012 e nel 2018, arriva in 29:29 davanti al moldavo Maxim Raileanu (29:47). Nella sfida per il terzo gradino del podio riesce a prevalere un altro maratoneta azzurro, il grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri, 29:52) nei confronti di Jacopo De Marchi (Esercito, 29:55 il risultato del triestino), poi quinto l’oro europeo della ...