Tavassi la spara grossa su Antonella e fa scoppiare una polemica | “Signorini prenda provvedimenti!”

Leggi su biccy

(Di sabato 31 dicembre 2022) Da almeno tre giorni al GF Vip i concorrenti non fanno altro che litigare, anche in modo molto vivace come è successo a Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese. La casa è spaccata in due e seFiordelisi è la leader del gruppo dei ‘persiani’, Edoardoè quello degli ‘spartani’. I due non si sopportano e ieri il fratello di Guendalina ha ribadito quello che pensa dell’influencer campana. Durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria (che si è allontanato dalla Fiordelisi),ha detto: “Ma te che c’hai visto? Cosa vedi in lei? Mi dici che ca**o ce vedi? Ti prego dimmelo perché non lo so davvero. Cosa hai visto? Che? Che ce vedi? Fa delle cose che mi sotterrerei vivo. Mi immagino io in giro con lei, io mi sotterrerei davvero te lo giuro. Vedere la ragazza mia che fomenta liti e che cerca in continuazione lo ...