Mattia Binotto doveva essere cacciato prima dalla Ferrari?

(Di sabato 31 dicembre 2022) La lunga storia d’amore trae lasi è conclusa amaramente al termine di questa stagione di Formula 1 con l’allontanamento del team principal dal suo ruolo. L’anno della Rossa di Maranello non è stato certamente positivo, nonostante il miglioramento rispetto ai campionati passati, e un cambio al vertice del box è parso doveroso ai dirigenti del Cavallino Rampante. L’arrivo di Frederic Vasseur è stato davvero tardivo? È di questo parere René Arnoux, ex pilota di F1. Le parole di René Arnoux suPhoto credit:.com“Gli errori che ha commesso sono imperdonabili. Non sono mai statosua parte. Uno che dice ‘andrà meglio l’anno prossimo’ non merita quel posto. Io l’avrei già messo fuori parecchi anni fa. È intollerabile ...

René Arnoux, grande ex pilota della Ferrari, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha duramente attaccato, che ha appena lasciato il ruolo di team principal della scuderia di Maranello. "Io l'avrei buttato fuori già parecchi anni fa, uno che dice "andrà meglio l'anno prossimo", non merita ...... che ha portato anche all'ennesimo ribaltone al vertice della Gestione Sportiva con l'addio die l'ingresso di Frederic Vasseur., subentrato nel gennaio 2019 a Maurizio ... F1 | Ferrari, Arnoux: "Binotto ha commesso errori imperdonabili, lo avrei cacciato da tempo"