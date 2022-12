I film top e flop del 2022 escludendo ‘Avatar 2 | La via dell’acqua’ | titolo pigliatutto col vento in poppa

(Di sabato 31 dicembre 2022)Avatar 2: La via dell’acqua,colin, ma senza abbattere record storici, ecco top etra idelin Italia. Tom Cruise e Robert Pattinson gareggiano con la marmellata Marvel. Non che sia uno scontro tra Davide e Golia, ma nell’amata colonia d’esportazione italiana le armate Paramount e Warner Bros hanno degnamente guerreggiato con i dominatori Walt Disney e i loro cinecomic. La prima grande sorpresa americana delha un nome, anzi due, meglio tre: Top Gun – Maverick. Il sequel del franchise che lanciò in pieni anni ottanta Tom Cruise ha avuto la sua prima a Cannes nel maggio dele il 25 maggio, ovvero poche settimane prima del baratro estivo nei cinema ...

