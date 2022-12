I 5 migliori whisky da gustare sorso dopo sorso di fronte a un camino acceso

Leggi su gqitalia

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilva a braccetto con un bel libro davanti al fuoco. Gustiamoci la lettura e gustiamoci quello che è nel bicchiere. Ma è adattissimo anche durante una conversazione a due, o per chi addirittura vuole berlo a tutto pasto, abbindandolo alle ostriche o a un tagliere di pregiati formaggi. Certo, per scegliere quello giusto è fondamentale conoscere il complesso mondo del, spaziando tra il bourbon e il whiskey irlandese, arrivando fino a quello nipponico: per semplificare le cose, qui sotto ne segnaliamo 5 in particolare, davvero (ma davvero) degni di nota. Kilchoman Islay Single Malt ScotchMachir Bay https://media.gqitalia.it/photos/63a5c6dd8381668096f83912/1:1/w 2000,h 2000,c limit/1.jpg La distilleria e fattoria Kilchoman è forse la più giovane sorta in Scozia, e lo è certamente a Islay, l’Isola delle Ebridi famosa ...