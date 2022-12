Ferrari | Formula 1 | un 2023 per ripartire in quarta

(Di sabato 31 dicembre 2022) Mancano pochi giorni al, ma al di là del passaggio formale al nuovo anno, la1 di fatto è già da tempo al lavoro sulla prossima stagione. La stabilità dei regolamenti tecnici non deve trarre in inganno, c’è molta carne al fuoco così come tanti interrogativi a cui ildovrà dare una risposta. Concluso il tormentone legato al cambio di Team Principal, la parola torna alla pista. La stagione 2022 ha riportato la Scuderia alla vittoria, confermando tanti aspetti positivi ed alcune carenze che hanno condizionato la stagione conclusa ad Abu Dhabi. A Maranello hanno da tempo la lista dei compiti da svolgere in vista del prossimo anno, ed include principalmente quattro voci: l’affidabilità della power unit, un programma di sviluppo che permetta alla monoposto di non perdere competitività nell’arco ...

