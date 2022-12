Elisa Isoardi che dona il sangue fa bene al cuore

Io Donna

La tv del 2023 potrebbe riservare anche uno spazio a Bianca Guaccero , Caterina Balivo ,, tre donne che meritano senza dubbio maggiore luce e progetti nelle loro corde. Non ci resta ...Il 27 dicembreha spento 40 candeline e per l'occasione ha festeggiato in un locale di Roma con alcuni dei suoi amici più cari.: il compleannoha spento con gioia le sue ... Elisa Isoardi festeggia i 40 anni andando a donare il sangue La bella conduttrice ha appena compiuto 40 anni. Sui social le immagini dei festeggiamenti, e tantissimi i commenti degli utenti.Il 27 dicembre Elisa Isoardi ha spento 40 candeline e per l’occasione ha festeggiato in un locale di Roma con alcuni dei suoi amici più cari. Elisa Isoardi ha spento con gioia le sue prime 40 candelin ...