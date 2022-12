Capodanno | appello dei sindaci del Mugello | ' Festeggiamo responsabilmente' - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 31 dicembre 2022) "Più di un'ordinanza di divieto serve buon senso e rispetto per se stessi e gli altri, compresi tutti gli ...

LA NAZIONE

"Più di un'ordinanza di divieto serve buon senso e rispetto per se stessi e gli altri, compresi tutti gli ...... Elisabetta Gregoraci ha scelto di passare ilin Kenya . La padrona di casa di Battiti ... che si è resa protagonista di un importantenei giorni scorsi, sta dunque trascorrendo giorni ... Capodanno, appello dei sindaci del Mugello: "Festeggiamo responsabilmente" Appello disperato di Gemma Galgani. La dama torinese, storica protagonista del Trono Over di Uomini e donne, ha molto a cuore le sorti degli amici a ...Un pensionato del luogo è stato sorpreso in possesso di ingenti quantità di artifici pirotecnici, alcuni dei quali di fabbricazione artigianale ...