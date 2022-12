Barcellona-Espanyol | Lahoz combina un altro disastro | rigore e due rossi VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Incredibile finale nel derby ditra, appunto,ed. Al minuto 72? infatti, il fischietto spagnolo Antonio Mateu, ha assegnato agli ospiti un calcio dialquanto discutibile per gli ospiti, che ha quindi portato al pareggio. Non solo, da quì in poi è stato il Far West. Nel giro di 5 minuti sono stati comminati 7 cartellini gialli, di cui 2 agli stessi giocatori, entrambi quindi espulsi, uno per parte, Jordi Alba e Vinicius de Souza Costa. E ancora un rosso diretto per Leandro Cabrera, lasciando ilin 10 e l’in 9…salvo poi essere richiamato al Var, per togliere l’espulsione di Cabrera. E quindi ancora 10 contro 10. Un finale incredibile, in cui non si è praticamente mai giocato per 10 minuti. SportFace.