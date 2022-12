(Di sabato 31 dicembre 2022) L'omicidio è stato compiuto intorno alle 18:30 in via Domenico Mocerino. Secondo gli inquirenti, ilviaggiava a bordo di un'auto e si sarebbe accorto di essere finito nel mirino dei sicari . A ...

L'agguato è stato compiuto mentre le strade del centro dierano piene di persone intente negli ultimi acquisti di Capodanno. Il corpo del 37enne è stato trovato incastrato tra la sua auto e ...Omicidio adnella notte di San Silvestro. Poco prima delle 19 un uomo classe 1985, Luigi Mocerino , è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco in via Domenico Mocerino 54 . L'agguato è avvenuto ... Afragola (Napoli), 37enne ucciso a colpi di pistola Verso le 19, i carabinieri sono intervenuti nel centro di Afragola (Napoli). Le indagini, affidate ai militari dell’Arma di Casoria, sono in corso A perdere la vita è stato Luigi Mocerino, nato ad Ace ...Agguato ad Afragola, in provincia di Napoli. Un uomo è stato ucciso poco fa a colpi di arma da fuoco nel centro. Ragazza falciata sulla Cassino-Sora, chiesti gli arresti domiciliari per ...