Addio al Papa Emerito Benedetto XVI

(Di sabato 31 dicembre 2022)XVI, Joseph Ratzinger, è morto al mattino del 31 dicembre 2022. Aveva 95 anni e da tempo era malato. Le sue condizioni si erano aggravate in modo particolare in questi ultimi giorni di Natale, tanto cheFrancesco aveva invitato i fedeli a pregare per lui, facendo intendere che la vita del suo predecessore era ormai giunta al termine.XVI, Joseph Ratzinger, è morto il 31 dicembre 2022 a 95 anni. Foto Ansa/Philipp Guelland“Con dolore informo che ilXVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano” ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del...

Il Papa emerito Benedetto XVI è morto oggi, 31 dicembre 2022, alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Ecco 5 libri da leggere per riscoprire il pensiero di Joseph Ratzinger e ricorda ...