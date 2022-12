Una senzatetto entra dal parrucchiere – ore dopo è irriconoscibile

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 30 dicembre 2022) È impossibile sapere da una persona a caso che incontri per strada, cosa ha dovuto affrontare nella sua vita. Un passo o una scelta sbagliata può condurti a un percorso che capovolge il tuo intero mondo, portandoti a cose come l’essere. Si stima che nel mondo ci siano circa 100 milioni di persone che non hanno una casa permanente. L’essereè fisicamente e psicologicamente difficile per una persona. Secondo un censimento Istat, in Italia ci sarebbero circa 96 mila persone senza una dimora fissa, nel 2021. Un numero non piccolo. Forse in questa stessa situazione si trovava anche questa donna, in cui ile stilista Cheyun si è imbattuto per caso, per strada. La donna indossava abiti sporchi e strappati. Intorno al suo collo c’era una strana catena attaccata a un grosso pezzo di cemento. I ...