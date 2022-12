“Una bella cifra” Capodanno 2023 | prezzo e menù del cenone da Alessandro Borghese

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022)danon per tutte le tasche. Per la sera dell’ultimo dell’anno lo chef di Quattro Ristoranti ha preparato unda leccarsi i baffi. Sarà una festa all’insegna di “Burle, Musica e Burlesque”. Questo il nome dell’evento per la prima volta a Venezia dove il suo format ‘AB – Il lusso della semplicità’ ha aperto anche il suo secondo locale nello storico Palazzo Vendramin Calergi, sede anche del Casinò. Si inizia con un’entreé: Pillow cracker con speck d’anatra e gel d’uva; caviale di aringa affumicato e panna acida; hummus di castagne. Poi chiccettada: cubo di risotto alla milanese, salsa di midollo, nocciola tostata realizzato in onore alla città di Venezia;Bao in doppia cottura con polpo alla brace servito con broccolo fiolaro, acciuga, olio all‘Nduja; Carpaccio di ...