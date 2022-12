Oroscopo 2023 Simon & the Stars in diretta ‘Da noi… a ruota libera’

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nel pomeriggio di Capodanno, appuntamento su Rai1, alle 17:20, con Francesca Fialdini e “Dalibera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto.di Branko: ‘Giorgia Meloni fino a maggio vivrà un periodo di affanno’. Le previsioni segno per segno Le previsioni del prossimo anno Gli ospiti della prima puntata dell’anno saranno: Matilde Gioli, attrice e conduttrice di talento, una carriera con un successo dietro l’altro, dagli inizi con “Il Capitale Umano” di Paolo Virzì, fino alla serie che ha conquistato tutti, “Doc – Nelle tue mani”, Lino Guanciale e Gabriella ...

Canale Dieci

Paolo Fox dell'ultimo weekend dell'anno (31dicembre - 1 gennaio): i segni favoriti dalle stelle L'deldi Paolo Fox a I Fatti Vostri Ariete: 'In voi si nasconde una forza ...ARIETE La tua visione di ciò che ti circonda guadagna un po' di soggettività, ma c'è una forte motivazione per te a ... Grafici Paolo Fox 2023, le previsioni per il nuovo anno segno per segno a I Fatti Vostri su Rai 2 Chi meglio di Branko per sapere cosa ci riservano le stelle nell'anno che verrà Il popolare astrologo ha parlato dell'oroscopo 2023 a ...Come sarà il 2023 Risponde Paolo Fox. A "I fatti vostri", su Rai 2", l'esperto di oroscopo più noto d'Italia ha spiegato come sarà l'anno che ...