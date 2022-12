Nettuno | dal Comune 2mila euro in dono alla Nati2Volte

(Di venerdì 30 dicembre 2022)– Il Prefetto Antonio Reppucci, presidente della Commissione Straordinariaguida deldi, ha incontrato l’associazionee i circoli Mare Cretarossa, Il Delfino Diportisti Nettunesi e aero-nautica diportisti Garilli. Con l’occasione i tre circoli dihanno donato 2.000all’associazione, che si occupa di disabili adulti, frutto delle quote di iscrizioni ad una gara di pesca sportiva benefica patrocinata, daldi, e di donazioni spontanee dei soci. “Oltre al fattore economico che per noi rappresenta un’entrata fondamentale per poter svolgere attività – spiega il presidente dellaMarco Laurini – questa donazione ci fa ...

Il Faro online

