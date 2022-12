(Di venerdì 30 dicembre 2022) Un passato carico di esperienze e un futuro costellato di obiettivi: tra queste due realtàsi siede davanti a noi per parlare di quello che è stato e di quello che sarà. PRESENTE –, iniziamo da questo 2022. Un anno speciale, il tuo primo intero anno fiorentino. “Esatto, sono arrivata a gennaio e adesso dopo dodici mesi siamo già alla sosta natalizia. Sono soddisfatta di quello che ho dato alla squadra e di quello che stiamo facendo in Campionato”. A luglio però la situazione era diversa: avevamo chiuso una stagione difficile, hai avuto ripensamenti? “No, perché ho creduto nel progetto viola. Anche se nei miei primi mesi è stata dura per i risultati che non arrivavano, ho visto il potenziale che c’è e che ha la Fiorentina. Si possono commettere errori, qualcosa può andare storto ma l’ambiente ha gli ingredienti ...

ACF Fiorentina

... Michela Sillari eMadia, non presenti all'appuntamento di preparazione precedente. Il prossimo match internazionale di Italdonne " in avvicinamento al Tiktok Women's Six Nationsal via,......Viero è preferita aGentili per la conduzione di Controcorrente ... GUARDA LE FOTO DELLA GIORNALISTA E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI SU DI LEI Silvia Toffanin non parteciperà a Sanremoma si ... MY 2023 - Veronica Boquete In piazza Libertà a Bari l’evento con Rkomi, Rappresenta di Lista e i Boombadash. In Salento torna l’”Alba dei Popoli di Otranto, mentre Corato punta su Capossela e Trani su Dodi Battaglia ...Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9-13 gennaio: Ludovica e Ferdinando si fidanzano ufficialmente ...