Meloni rivendica il Msi La storia inventata e il partito impresentabile

Today.it

Conte umiliato,manda in tilt i grillini Decisamente seria torna invece quando illustra gli obiettivi che intende centrare ora che ha raggiunto palazzo Chigi. La premieril via ...Giorgiaaffronta la sua prima conferenza stampa di fine anno - più un appuntamento di "... dalla flat tax al "non disturbare chi produce" che,, sarà la chiave con cui saranno ... Meloni attacca l'Ue: "Fondi Mes siano usati per altro" Circa tre ore di conferenza caratterizzata da 43 domande per fare il punto sul governo, sul lavoro svolto da inizio mandato e su quello ancora da ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...