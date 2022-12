Inter è allarme | Brozovic e Martinez fuori forma | preoccupa Mkhitaryan

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’problemi per la sfida con il Napoli del 4 gennaio:non sono in perfettasoffre di lombalgia. Simone Inzaghi sta facendo la conta degli assenti per la gara con il Napoli. Lautarorientra solo oggi alla Pinetina dopo la vittoria del Mondiale. L’attaccante ha festeggiato fino a qualche giorno fa e sicuramente non potrà scendere in campo dal primo minuto, dato che mancano cinque giorni alla sfida di San Siro. Difficile anche il recupero di. Il centrocampista croato è rientrato con un paio di giorni di anticipo, così da mettersi subito a disposizione di staff medico e tecnico e cercare di recuperare dal fastidio alla caviglia. Nulla di grave, ma comunque da valutare con attenzione.: ...

FantaMaster

... in campo per 83' ; piccolosubito rientrato per Henrikh Mkhitaryan (a cui è stato annullato un gol nel primo tempo) che ha lasciato il campo anzitempo per una lieve lombalgia. L'quindi ...Brutte notizie per l', che rischia di perdere a zero Milan Skriniar . Secondo quanto riporta Sky Sport , il difensore slovacco sta infatti tenendo in stand by i nerazzurri, non rispondendo all'ultima offerta avanzata ... Gazzetta | Inter, allarme Dumfries: spunta il nuovo retroscena Nella semifinale mondiale contro l’Argentina, il croato ha accusato un problema fisico che adesso sembra superato. Farà di tutto per esserci contro la capolista ...INFORTUNIO MKHITARYAN – Scatta l’allarme per Simone Inzaghi che nel corso della partita contro il Sassuolo è stato costretto ad effettuare il cambio per un infortunio. A lasciare il campo è stato Henr ...