Genova | incendio in un hotel | 5 feriti lievi | 22 persone evacuate

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ventidue, cinqueall'ospedale, quattro per intossicazione e uno per ustioni. E' questo il bilancio di unche si è sviluppato nella notte in undi via Prè nel centro storico di. Si tratta dell'albergo Royal che occupa l'intero edificio del civico 59. I Vigili del Fuoco sono accorsi per spegnere le fiamme divampate in una delle camere e mettere in sicurezza gli occupanti. Cinque di questi sono stati trasin ospedale a causa di leggere ustioni e del fumo respirato. L', che ha interessato una stanza al primo piano e parte della hall, è stato spento dalle due squadre intervenute e ora è in corso la bonifica. Sul posto anche la Polizia. Ventidue leallontanate dall'albergo.

